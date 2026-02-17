Ανέστης Αναστασίου: «Στο φαγητό ο επισκέπτης ξοδεύει έως και το 35% του budget του»

Τον πολυεπίπεδο χαρακτήρα του τουρισμού και τη βαθιά του διασύνδεση με τη γαστρονομία ανέδειξε στην τοποθέτησή του ο Ανέστης Αναστασίου, υπεύθυνος των προγραμμάτων Διοίκησης Τουρισμού και Φιλοξενίας στο Αμερικάνικο Κολλέγιο Θεσσαλονίκης, κατά την ομιλία του στο πάνελ με αντικείμενο «Η γαστρονομία στην εκπαίδευση, ως εργαλείο πολιτισμού και εξαγωγική δύναμη» στο πλαίσιο του 4ου Cantina Academy, που διοργανώνεται από το Πρώτο Θέμα και το Cantina σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με κεντρικό θέμα «Παράδοση, Ταυτότητα, Βιωσιμότητα: Η Θεσσαλονίκη ως ευρωπαϊκός γαστρονομικός προορισμός».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο γαστρονομικό σκέλος της τουριστικής εμπειρίας, υπογραμμίζοντας ότι «στο φαγητό ο επισκέπτης ξοδεύει το έως και 35% του συνολικού budget που έχει για τις διακοπές του», γεγονός που αποτυπώνει τη βαρύτητα της γαστρονομίας στο ταξιδιωτικό προϊόν.



Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr