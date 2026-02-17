Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου: «Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα φέρνει τη γαστρονομία στην πράξη και την τοπική ανάπτυξη»
Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου: «Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα φέρνει τη γαστρονομία στην πράξη και την τοπική ανάπτυξη»

Η κα. Ανδρεοπούλου επισήμανε ότι το πρόγραμμα αποτελεί σύμπραξη 35 έως 40 καθηγητών από έξι διαφορετικά τμήματα του ΑΠΘ

Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου: «Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα φέρνει τη γαστρονομία στην πράξη και την τοπική ανάπτυξη»
Η κ. Ανδρεοπούλου υπογράμμισε τη σημασία της γαστρονομίας και της αγροδιατροφής στο πρόγραμμα, αναφέροντας το μάθημα «Γαστρονομία – Αγροδιατροφή», το οποίο παρακολουθούν κάθε χρόνο δεκάδες φοιτητές. «Το διαφορετικό στο μεταπτυχιακό μας είναι ότι δεν σταματάμε στη θεωρία και στα έδρανα. Προχωράμε στην πράξη, με εβδομαδιαίες συναντήσεις και προσκεκλημένους ομιλητές από τον χώρο του τουρισμού και της γαστρονομίας, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό», τόνισε.

