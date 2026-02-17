Pedro Cueva Rodríguez: «Το μέλλον του αγροδιατροφικού τομέα χρειάζεται οργανωμένα οικοσυστήματα»
Pedro Cueva Rodríguez: «Το μέλλον του αγροδιατροφικού τομέα χρειάζεται οργανωμένα οικοσυστήματα»
Όπως ανέφερε, η βασκική γαστρονομία δεν διαμορφώθηκε μόνο από την ποιότητα των προϊόντων της θάλασσας και της γης, αλλά κυρίως από μια βαθιά κοινωνική αντίληψη γύρω από το τραπέζι, την κοινότητα και τη συνεργασία
Κομβικό σημείο στην εξέλιξη αυτής της κουλτούρας αποτέλεσε η Νέα Βασκική Κουζίνα της δεκαετίας του 1970, όταν ομάδες σεφ συνεργάστηκαν για να εκσυγχρονίσουν τις τεχνικές, να ενισχύσουν τον ρόλο του προϊόντος και να δημιουργήσουν ένα νέο μοντέλο συνεργατικής ανάπτυξης. Σύμφωνα με τον ομιλητή, αυτό το συλλογικό πνεύμα αποτέλεσε τη βάση για τη δημιουργία του Basque Culinary Center στις αρχές της δεκαετίας του 2000, μέσα από συνεργασία δημόσιων θεσμών, πανεπιστημίων και επαγγελματιών του κλάδου.
