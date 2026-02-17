Μαίρη Χατζάκου: «Η Μακεδονία είναι προνομιούχα»

«Η πρώτη ύλη, που είναι ό,τι πιο σημαντικό, γιατί όσο πιο φρέσκο είναι το γάλα, τόσο καλύτερη ποιότητα θα έχει το προϊόν, είναι στη Μακεδονία», ανέφερε χαρακτηριστικά.