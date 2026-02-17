Μαίρη Χατζάκου: «Η Μακεδονία είναι προνομιούχα»
Μαίρη Χατζάκου: «Η Μακεδονία είναι προνομιούχα»

«Η πρώτη ύλη, που είναι ό,τι πιο σημαντικό, γιατί όσο πιο φρέσκο είναι το γάλα, τόσο καλύτερη ποιότητα θα έχει το προϊόν, είναι στη Μακεδονία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μαίρη Χατζάκου: «Η Μακεδονία είναι προνομιούχα»
Η ίδια υπογράμμισε ότι οι προοπτικές ανάπτυξης για την περιοχή είναι ιδιαίτερα μεγάλες, με την εξαγωγική δραστηριότητα να παίζει καθοριστικό ρόλο. Στάθηκε ιδιαίτερα σε προϊόντα-σημαίες της χώρας, όπως η φέτα, επισημαίνοντας ότι «πρέπει να την κρατήσουμε με ονομασία προέλευσης, αυτό είναι το ατού, είναι ένας θησαυρός για την Ελλάδα». Αντίστοιχα, αναφέρθηκε και στο Greek yogurt, τονίζοντας ότι, παρά την ύπαρξη του «Greek style» στο εξωτερικό, «το Greek yogurt είναι η μεγαλύτερη αξία που έχει η Ελλάδα και πρέπει να το διατηρήσουμε».

