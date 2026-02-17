Μιχάλης Χαμαλέλλης: «Η συμβολαιακή γεωργία είναι ένα μοντέλο που λειτουργεί»
«Η συμβολαιακή γεωργία είναι ένα μοντέλο που λειτουργεί» ανέφερε ο CEO της εταιρείας Μπάρμπα Στάθης, Μιχάλης Χαμαλέλλης
Όπως ανέφερε, η εταιρεία συνεργάζεται με «εκατοντάδες παραγωγούς» μέσω συμβολαιακής γεωργίας, μια προσέγγιση που, όπως σημείωσε, «μας δίνει πάρα πολλά πλεονεκτήματα». Συγκεκριμένα, εξήγησε ότι το μοντέλο αυτό επιτρέπει στην εταιρεία να «εξασφαλίζουμε την απορρόφηση της παραγωγής στους αγρότες μας, διασφαλίζουμε την ποιότητα των προϊόντων μας, τους δίνουμε συνεχή υποστήριξη, επιστημονική, σε ό,τι χρειάζεται», καταλήγοντας ότι «είναι ένα μοντέλο που βλέπουμε ότι λειτουργεί πάρα πολύ».
