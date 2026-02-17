Μιλτιάδης Νεκτάριος: «Χρειάζεται ριζικός ανασχεδιασμός του αγροτικού τομέα με ορίζοντα το 2050»
Το σχέδιο το οποίο παρουσίασε ο ομότιμος καθηγητής απαντά σε τρεις κομβικές προκλήσεις: τη γήρανση του πληθυσμού, την κλιματική αλλαγή και την ανασύνθεση της παγκοσμιοποίησης.

Έναν ριζικό ανασχεδιασμό του ελληνικού αγροτικού τομέα πρότεινε ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Μιλτιάδης Νεκτάριος, κατά την ομιλία του στην 4ο Cantina Academy, θέτοντας ως κεντρικό στόχο την ένταξη της ελληνικής γεωργίας στις πλέον προηγμένες αγροτικές οικονομίες διεθνώς μέχρι το 2050. «Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση αποτελεί την ‘αναγκαία συνθήκη’ για την αναγέννηση του αγροτικού τομέα» υπογράμμισε.

