Άννα Διαμαντοπούλου: «Έχουμε αποτύχει στον αγροτικό τομέα»

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία έχει τις δυνατότητες, το κλίμα, το έδαφος και την ιστορία να παράγει εξαιρετικής ποιότητας αγροτικά προϊόντα». Ωστόσο, έσπευσε να προσθέσει με έμφαση: «Έχουμε πάει καλά; Όχι, θα τολμούσα να πω έχουμε αποτύχει στον αγροτικό τομέα».

Η ίδια υπογράμμισε ότι τα προβλήματα είναι βαθιά και διαχρονικά. Αναφέρθηκε στην ηλικιακή γήρανση των αγροτών – «έχουμε αγρότες που έχουν τη μεγαλύτερη ηλικία σε όλη την Ευρώπη» – καθώς και στο χαμηλό επίπεδο συστηματικής εκπαίδευσης, σημειώνοντας πως «η εκπαίδευση των αγροτών σε ποσοστό πάνω από 70% είναι ό,τι έμαθε ο καθένας από τον πατέρα του».