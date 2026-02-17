Άννα Διαμαντοπούλου: «Έχουμε αποτύχει στον αγροτικό τομέα»
Άννα Διαμαντοπούλου: «Έχουμε αποτύχει στον αγροτικό τομέα»

«Έχουμε αποτύχει στον αγροτικό τομέα. Και νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτή την παραδοχή» τόνισε η Πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, Άννα Διαμαντοπούλου

Άννα Διαμαντοπούλου: «Έχουμε αποτύχει στον αγροτικό τομέα»
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία έχει τις δυνατότητες, το κλίμα, το έδαφος και την ιστορία να παράγει εξαιρετικής ποιότητας αγροτικά προϊόντα».

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία έχει τις δυνατότητες, το κλίμα, το έδαφος και την ιστορία να παράγει εξαιρετικής ποιότητας αγροτικά προϊόντα». Ωστόσο, έσπευσε να προσθέσει με έμφαση: «Έχουμε πάει καλά; Όχι, θα τολμούσα να πω έχουμε αποτύχει στον αγροτικό τομέα».

Η ίδια υπογράμμισε ότι τα προβλήματα είναι βαθιά και διαχρονικά. Αναφέρθηκε στην ηλικιακή γήρανση των αγροτών – «έχουμε αγρότες που έχουν τη μεγαλύτερη ηλικία σε όλη την Ευρώπη» – καθώς και στο χαμηλό επίπεδο συστηματικής εκπαίδευσης, σημειώνοντας πως «η εκπαίδευση των αγροτών σε ποσοστό πάνω από 70% είναι ό,τι έμαθε ο καθένας από τον πατέρα του».

