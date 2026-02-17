Λουκία Σαράντη: «Οι δυνατότητες είναι άπειρες, χρειαζόμαστε κεντρικό σχεδιασμό»
«Οι δυνατότητες είναι άπειρες, χρειαζόμαστε κεντρικό σχεδιασμό» τόνισε η πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχάνων Ελλάδος (ΣΒΕ), Λουκία Σαράντη

Η Πρόεδρος του ΣΒΕ στάθηκε ιδιαίτερα στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής: την παράδοση στην αγροτική παραγωγή και την κτηνοτροφία, την εύφορη γη, τη γεωστρατηγική θέση της Μακεδονίας και της Θράκης. «Οι δυνατότητες είναι άπειρες», τόνισε, σημειώνοντας ότι η αναβάθμιση λιμένων και η δημιουργία εμπορευματικού σιδηροδρομικού δικτύου θα μπορούσαν να ενισχύσουν καθοριστικά την εξαγωγική δυναμική. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη σύνδεση πρωτογενούς τομέα και βιομηχανίας: «Ο πρωτογενής τομέας στη σύνδεσή του με τη βιομηχανία είναι έτοιμος. Υπάρχει η μαγιά. Γίνεται».

