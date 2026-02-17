Θανάσης Κοντογεώργης: «Η Κοινή Αγροτική Πολιτική είναι και πρέπει να είναι ένα βασικό εργαλείο εισοδηματικής στήριξης»

Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, τοποθετήθηκε σχετικά με τις πρόσφατες αγροτικές κινητοποιήσεις και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Η αφορμή εντάσσεται σε μια αναπόδραστη συνθήκη σύμπτωσης συγκυριών», τόνισε, εξηγώντας ότι το 2026 και το 2027 συνυπάρχουν δύο κύκλοι: ο πολιτικός-τεχνικός, που αφορά την εν εξελίξει κοινή αγροτική πολιτική, και ο νέος κύκλος που επικεντρώνεται στη συζήτηση για τη βιωσιμότητα της πρωτογενούς παραγωγής.

