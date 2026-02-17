Δημήτρης Γαλαμάτης: «Η διατροφή δεν αποτελεί μόνο έναν οικονομικό τομέα αλλά και στρατηγική προτεραιότητα»
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη Μακεδονία και τη Θράκη, τις οποίες χαρακτήρισε έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες διατροφικής παραγωγής της χώρας.
Από τα δημητριακά, τα φρούτα και τα λαχανικά έως τα γαλακτοκομικά, το ελαιόλαδο και τα προϊόντα μεταποίησης, η περιοχή «συμβάλλει καθοριστικά στην επισιτιστική επάρκεια, στην ποιότητα της διατροφής μας και στην εθνική οικονομία». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η διατροφική ταυτότητα της περιοχής αποτελεί στοιχείο πολιτισμικής κληρονομιάς, ενώ η μεσογειακή διατροφή, βασισμένη στην ποιότητα και την ισορροπία, συνιστά συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο.
