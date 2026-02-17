Δημήτρης Γαλαμάτης: «Η διατροφή δεν αποτελεί μόνο έναν οικονομικό τομέα αλλά και στρατηγική προτεραιότητα»

Από τα δημητριακά, τα φρούτα και τα λαχανικά έως τα γαλακτοκομικά, το ελαιόλαδο και τα προϊόντα μεταποίησης, η περιοχή «συμβάλλει καθοριστικά στην επισιτιστική επάρκεια, στην ποιότητα της διατροφής μας και στην εθνική οικονομία». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η διατροφική ταυτότητα της περιοχής αποτελεί στοιχείο πολιτισμικής κληρονομιάς, ενώ η μεσογειακή διατροφή, βασισμένη στην ποιότητα και την ισορροπία, συνιστά συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο.