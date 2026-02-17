Στέλιος Αγγελούδης: «Η γαστρονομία αποτελεί ιστορική παρακαταθήκη της Θεσσαλονίκης»
«Η γαστρονομία αποτελεί πλέον ιστορική παρακαταθήκη της πόλης της Θεσσαλονίκης» επισήμανε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, κατά την ομιλία του στο 4ο Cantina Academy, που διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη από το Πρώτο Θέμα και το Cantina σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με κεντρικό θέμα «Παράδοση, Ταυτότητα, Βιωσιμότητα: Η Θεσσαλονίκη ως ευρωπαϊκός γαστρονομικός προορισμός».

«Η γαστρονομία αποτελεί πλέον ιστορική παρακαταθήκη της πόλης της Θεσσαλονίκης» επισήμανε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, κατά την ομιλία του στο 4ο Cantina Academy, που διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη από το Πρώτο Θέμα και το Cantina σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με κεντρικό θέμα «Παράδοση, Ταυτότητα, Βιωσιμότητα: Η Θεσσαλονίκη ως ευρωπαϊκός γαστρονομικός προορισμός».
