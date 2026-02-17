Νανά Δαρειώτη: «Η παράδοση είναι ρίζα και μνήμη – η βιωσιμότητα αναγκαιότητα»
Η παράδοση ως ρίζα και μνήμη. Η ταυτότητα ως δημιουργική συνέχεια. Και η βιωσιμότητα ως αναγκαιότητα — για να μπορέσουμε να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές μια γαστρονομική κουλτούρα ζωντανή, ευέλικτη, φωτεινή
Την έναρξη των εργασιών του 4ου Cantina Academy, στη Θεσσαλονίκη, που διοργανώνεται από το Πρώτο Θέμα και το Cantina σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με κεντρικό θέμα: «Παράδοση, Ταυτότητα, Βιωσιμότητα: Η Θεσσαλονίκη ως ευρωπαϊκός γαστρονομικός προορισμός» κήρυξε η Διευθύντρια Σύνταξης του περιοδικού CANTINA, Νανά Δαρειώτη, το πρωί της Τρίτης 17 Φεβρουαρίου 2026.
