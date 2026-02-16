ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Πώς μπορούμε να τρώμε πιο ισορροπημένα χωρίς να μπούμε σε νοοτροπία δίαιτας

Η Ιωάννα Κυπρίου, Health & Wellness Coach, αναλύει στο Cantina πώς μπορούμε να κάνουμε μια πιο ισορροπημένη διατροφή χωρίς να μπούμε σε νοοτροπία δίαιτας, ώστε να έχουμε καλύτερα και μακροχρόνια αποτελέσματα.

Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν δυσκολεύονται να τρώνε «σωστά» επειδή δεν έχουν πειθαρχία. Δυσκολεύονται επειδή προσπαθούν να εφαρμόσουν αυστηρούς διατροφικούς κανόνες σε μια καθημερινότητα που «δεν χωρά σε κουτάκια». Οι δίαιτες συχνά υπόσχονται γρήγορα αποτελέσματα, αλλά στην πράξη απαιτούν συνεχή έλεγχο, σκέψη και περιορισμούς. Και κάπου εκεί, το φαγητό παύει να είναι απλώς φαγητό και γίνεται μόνιμο θέμα στο μυαλό μας. Η ισορροπημένη διατροφή, όμως, δεν βασίζεται στην τελειότητα, αλλά στη βιωσιμότητα.

