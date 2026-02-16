Φέτα σαγανάκι και μπουγιουρντί: Ποια η διαφορά τους και πώς τα φτιάχνουμε στο σπίτι

Η φέτα σαγανάκι και η φέτα μπουγιουρντί είναι δύο από τους πιο αγαπημένους μεζέδες που συναντάμε σχεδόν σε κάθε ταβέρνα, όμως πολλοί αναρωτιούνται ποια είναι η διαφορά τους και πώς μαγειρεύονται σωστά. Παρότι έχουν κοινή βάση τη φέτα, πρόκειται για δύο τελείως διαφορετικές τεχνικές και γευστικές εμπειρίες. Tι ξεχωρίζει, λοιπόν, το σαγανάκι από το μπουγιουρντί και πώς μπορούμε να τα φτιάξουμε εύκολα στο σπίτι.