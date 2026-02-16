ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Έκτακτο δελτίο καιρού: Νέα επιδείνωση από αύριο Τρίτη με καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και χαλαζοπτώσεις

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ταλαιπωρία σε λεωφόρο Αθηνών και άνοδο του Κηφισού - Κλειστή από Ασπρόπυργο μέχρι Φυλή προς Αεροδρόμιο η Αττική Οδός

4o Cantina Academy - «Παράδοση, Ταυτότητα, Βιωσιμότητα: Η Θεσσαλονίκη ως ευρωπαϊκός γαστρονομικός προορισμός»
CANTINA
4o Cantina Academy Θεσσαλονικη cantina academy

4o Cantina Academy - «Παράδοση, Ταυτότητα, Βιωσιμότητα: Η Θεσσαλονίκη ως ευρωπαϊκός γαστρονομικός προορισμός»

Την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026, η καρδιά της ελληνικής αγροδιατροφής χτυπάει δυνατά στη Θεσσαλονίκη, μέσα από ένα συνέδριο αφιερωμένο στη γαστρονομία, την αγροδιατροφή, την εκπαίδευση και την αναπτυξιακή δυναμική της Κεντρικής Μακεδονίας.

4o Cantina Academy - «Παράδοση, Ταυτότητα, Βιωσιμότητα: Η Θεσσαλονίκη ως ευρωπαϊκός γαστρονομικός προορισμός»

Με κεντρικό θέμα «Παράδοση, Ταυτότητα, Βιωσιμότητα: Η Θεσσαλονίκη ως ευρωπαϊκός γαστρονομικός προορισμός», το 4ο Cantina Academy, που διοργανώνεται στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης (Αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης»), από το Πρώτο Θέμα και το Cantina Magazine σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, συγκεντρώνει θεσμικούς εκπροσώπους, πανεπιστημιακούς, επιχειρηματίες και παραγωγούς, διαμορφώνοντας ένα δυναμικό φόρουμ ανταλλαγής γνώσης και στρατηγικής σκέψης για το μέλλον της ελληνικής γαστρονομίας και του αγροδιατροφικού τομέα.

Το 4ο Cantina Academy θα μεταδοθεί live από το protothema.gr και το cantinamag.gr.

Δείτε περισσότερα στο cantina.protothema.gr

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης