4o Cantina Academy - «Παράδοση, Ταυτότητα, Βιωσιμότητα: Η Θεσσαλονίκη ως ευρωπαϊκός γαστρονομικός προορισμός»

Την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026, η καρδιά της ελληνικής αγροδιατροφής χτυπάει δυνατά στη Θεσσαλονίκη, μέσα από

ένα συνέδριο αφιερωμένο στη γαστρονομία, την αγροδιατροφή, την εκπαίδευση και την αναπτυξιακή δυναμική της Κεντρικής Μακεδονίας.