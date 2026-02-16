4o Cantina Academy - «Παράδοση, Ταυτότητα, Βιωσιμότητα: Η Θεσσαλονίκη ως ευρωπαϊκός γαστρονομικός προορισμός»
Την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026, η καρδιά της ελληνικής αγροδιατροφής χτυπάει δυνατά στη Θεσσαλονίκη, μέσα από ένα συνέδριο αφιερωμένο στη γαστρονομία, την αγροδιατροφή, την εκπαίδευση και την αναπτυξιακή δυναμική της Κεντρικής Μακεδονίας.
Με κεντρικό θέμα «Παράδοση, Ταυτότητα, Βιωσιμότητα: Η Θεσσαλονίκη ως ευρωπαϊκός γαστρονομικός προορισμός», το 4ο Cantina Academy, που διοργανώνεται στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης (Αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης»), από το Πρώτο Θέμα και το Cantina Magazine σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, συγκεντρώνει θεσμικούς εκπροσώπους, πανεπιστημιακούς, επιχειρηματίες και παραγωγούς, διαμορφώνοντας ένα δυναμικό φόρουμ ανταλλαγής γνώσης και στρατηγικής σκέψης για το μέλλον της ελληνικής γαστρονομίας και του αγροδιατροφικού τομέα.
Το 4ο Cantina Academy θα μεταδοθεί live από το protothema.gr και το cantinamag.gr.
