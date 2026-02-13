Amphibian: Υψηλή τεχνική χωρίς τη φόρμα του fine dining
Amphibian: Υψηλή τεχνική χωρίς τη φόρμα του fine dining
To μενού στο Amphibian γίνεται οδηγός μιας φιλοσοφίας που απορρίπτει τις άκαμπτες γαστρονομικές ετικέτες και τις πομπώδεις ερμηνείες.
Η λέξη Amphibian προέρχεται από την ελληνική λέξη αμφί-βιος που σημαίνει να ζεις «διπλή ζωή». Η λέξη χρησιμοποιείται για την κατηγορία των ζώων που περνούν ένα μέρος της ζωής τους στο νερό και ένα μέρος στην ξηρά. Με την ετυμολογία της λέξης λοιπόν για οδηγό ο Τάσος Μαντής σεφ και συνιδιοκτήτης του βραβευμένου με αστέρι Michelin Soil, μαζί με τον Αλέξανδρο Μουρίκη δημιουργήσαν στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση μια σύγχρονη γαστρονομική συνθήκη θέλοντάς να ξεδιπλώσουν μια μοντέρνα και μεταβατική συνάμα γαστρονομική ιδέα, που θα επενδύει στο ζεστό, νόστιμο και απλουστευμένο από τις φόρμες ενός fine dining εστιατόριού φαγητό. Σύγχρονη γιατί κρατά στον πυρήνα της την αρίστη τεχνική δομή και μεταβατική γιατί αναδεικνύει με γοητευτικό τρόπο την σύνδεση του Τάσου Μαντή μεταξύ φαγητού, φύσης και αμέριστης αγάπης του για τo πρωτογενές υλικό και την διαχείριση αυτού.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα