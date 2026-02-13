Εκμέκ κανταΐφι: Η νοσταλγία ενός διαχρονικού σιροπιαστού γλυκού (+συνταγή)
CANTINA
εκμέκ κανταΐφι Πολίτικα γλυκά Εκμέκ

Εκμέκ κανταΐφι: Η νοσταλγία ενός διαχρονικού σιροπιαστού γλυκού (+συνταγή)

Τι είναι το εκμέκ κανταΐφι και από που προέρχεται; Η ιστορία και η διαδρομή ενός σιροπιαστού γλυκού από τη Μικρά Ασία μέχρι σήμερα.

Εκμέκ κανταΐφι: Η νοσταλγία ενός διαχρονικού σιροπιαστού γλυκού (+συνταγή)
Τι είναι το εκμέκ; Το εκμέκ είναι ένα σιροπιαστό γλυκό με καταγωγή από τη Μικρά Ασία, που στην ελληνική του εκδοχή βασίζεται στο κανταΐφι και συνδυάζει σιρόπι, κρέμα και καϊμάκι ή σαντιγί. Η ονομασία του προέρχεται από την Τουρκία, όπου η λέξη ekmek σημαίνει απλώς «ψωμί».

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης