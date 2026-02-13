Το γκρέιπφρουτ της ημέρας: Τι προσφέρει πραγματικά στον οργανισμό μας
CANTINA
γκρέιπφρουτ Εσπεριδοειδή

Το γκρέιπφρουτ της ημέρας: Τι προσφέρει πραγματικά στον οργανισμό μας

Τι προσφέρει το γκρέιπφρουτ κάθε μέρα στον οργανισμό μας; Δείτε τα διατροφικά οφέλη, τι λέει η επιστήμη και πότε χρειάζεται προσοχή.

Το γκρέιπφρουτ της ημέρας: Τι προσφέρει πραγματικά στον οργανισμό μας
Το γκρέιπφρουτ άλλοι το αγαπούν για τη δροσερή πίκρα του, άλλοι το συνδέουν με δίαιτες και «κάψιμο λίπους» ενώ αρκετοί το αποφεύγουν επειδή έχουν ακούσει ότι «δεν κάνει με φάρμακα». Η αλήθεια είναι πιο απλή και πιο χρήσιμη καθώς όταν μπαίνει το γκρέιπφρουτ κάθε μέρα σταθερά τη διατροφή μας, προσφέρει συγκεκριμένα οφέλη.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης