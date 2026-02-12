Schiacciata alla fiorentina: Η ιστορία του αποκριάτικου γλυκού της Φλωρεντίας (+συνταγή)

Αναμφισβήτητα το ιταλικό Καρναβάλι και δη αυτό της Βενετίας, συναγωνίζεται σε φήμη το αποκριάτικο ξεφάντωμα της Βραζιλίας, συνιστώντας μια εμπειρία μοναδική και αξεπέραστη σε θεαματικές εικόνες και ατμόσφαιρα μυστηριώδους γοητείας. Πέρα, όμως, από τις περίτεχνες μάσκες και τα εντυπωσιακά κοστούμια, οι Αποκριές σε ολόκληρη την Ιταλία αποτελούν και μια γιορτή ξεχωριστών γεύσεων, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά την κεφαλαιώδη σημασία της γαστρονομίας ως μια μοναδική διάσταση της ιταλικής παράδοσης και κουλτούρας.