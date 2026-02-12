Schiacciata alla fiorentina: Η ιστορία του αποκριάτικου γλυκού της Φλωρεντίας (+συνταγή)
Schiacciata alla fiorentina: Η ιστορία του αποκριάτικου γλυκού της Φλωρεντίας (+συνταγή)
Η παραδοσιακή, αγαπημένη γεύση της Schiacciata alla fiorentina, του κέικ που έχει συνδεθεί με το καρναβάλι στην πρωτεύουσα της Τοσκάνης
H σχέση της Schiacciata alla Fiorentina με το ιταλικό καρναβάλι
Αναμφισβήτητα το ιταλικό Καρναβάλι και δη αυτό της Βενετίας, συναγωνίζεται σε φήμη το αποκριάτικο ξεφάντωμα της Βραζιλίας, συνιστώντας μια εμπειρία μοναδική και αξεπέραστη σε θεαματικές εικόνες και ατμόσφαιρα μυστηριώδους γοητείας. Πέρα, όμως, από τις περίτεχνες μάσκες και τα εντυπωσιακά κοστούμια, οι Αποκριές σε ολόκληρη την Ιταλία αποτελούν και μια γιορτή ξεχωριστών γεύσεων, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά την κεφαλαιώδη σημασία της γαστρονομίας ως μια μοναδική διάσταση της ιταλικής παράδοσης και κουλτούρας.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Αναμφισβήτητα το ιταλικό Καρναβάλι και δη αυτό της Βενετίας, συναγωνίζεται σε φήμη το αποκριάτικο ξεφάντωμα της Βραζιλίας, συνιστώντας μια εμπειρία μοναδική και αξεπέραστη σε θεαματικές εικόνες και ατμόσφαιρα μυστηριώδους γοητείας. Πέρα, όμως, από τις περίτεχνες μάσκες και τα εντυπωσιακά κοστούμια, οι Αποκριές σε ολόκληρη την Ιταλία αποτελούν και μια γιορτή ξεχωριστών γεύσεων, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά την κεφαλαιώδη σημασία της γαστρονομίας ως μια μοναδική διάσταση της ιταλικής παράδοσης και κουλτούρας.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα