Schiacciata alla fiorentina: Η ιστορία του αποκριάτικου γλυκού της Φλωρεντίας (+συνταγή)
CANTINA

Schiacciata alla fiorentina: Η ιστορία του αποκριάτικου γλυκού της Φλωρεντίας (+συνταγή)

Η παραδοσιακή, αγαπημένη γεύση της Schiacciata alla fiorentina, του κέικ που έχει συνδεθεί με το καρναβάλι στην πρωτεύουσα της Τοσκάνης

Schiacciata alla fiorentina: Η ιστορία του αποκριάτικου γλυκού της Φλωρεντίας (+συνταγή)
H σχέση της Schiacciata alla Fiorentina με το ιταλικό καρναβάλι

Αναμφισβήτητα το ιταλικό Καρναβάλι και δη αυτό της Βενετίας, συναγωνίζεται σε φήμη το αποκριάτικο ξεφάντωμα της Βραζιλίας, συνιστώντας μια εμπειρία μοναδική και αξεπέραστη σε θεαματικές εικόνες και ατμόσφαιρα μυστηριώδους γοητείας. Πέρα, όμως, από τις περίτεχνες μάσκες και τα εντυπωσιακά κοστούμια, οι Αποκριές σε ολόκληρη την Ιταλία αποτελούν και μια γιορτή ξεχωριστών γεύσεων, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά την κεφαλαιώδη σημασία της γαστρονομίας ως μια μοναδική διάσταση της ιταλικής παράδοσης και κουλτούρας.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης