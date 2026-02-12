ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Σήμερα τσικνίζουμε! 15 συνταγές για την πιο νόστιμη Τσικνοπέμπτη

Η Τσικνοπέμπτη είναι η αγαπημένη ημέρα των κρεατοφάγων. Γιορτάζεται την Πέμπτη της δεύτερης εβδομάδας του Τριωδίου και  προηγείται της νηστείας της Σαρακοστής.

Η έμφαση της Τσικνοπέμπτης είναι κυρίως γαστρονομική. Στο τραπέζι κυριαρχούν το χοιρινό, τα λουκάνικα, το κοτόπουλο και άλλα ψητά, συνήθως στη σχάρα, συνοδευόμενα από απλά ορεκτικά, σαλάτες και ποτά. Το φαγητό προετοιμάζεται και καταναλώνεται χωρίς ιδιαίτερη επισημότητα, είτε στο σπίτι είτε σε ταβέρνες και ψητοπωλεία, παρέα με αγαπημένα πρόσωπα.

Συγκεντρώσαμε και σας προτείνουμε ιδέες για συνοδευτικά, σαλάτες, κυρίως, αλλά και ντιπ για να προετοιμάσετε το πιο νόστιμο τραπέζι Τσικνοπέμπτης.
