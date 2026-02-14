Οι πέντε κοπές του μοσχαριού με πολύ κολλαγόνο
Στα μοσχάρια υπάρχουν 5 συγκεκριμένες κοπές που βρίθουν από κολλαγόνο και απαιτούν αργό μαγείρεμα σε φούρνο, BBQ ή κατσαρόλα.

Οι πέντε κοπές του μοσχαριού με πολύ κολλαγόνο που ξεχωρίζουν στο μαγείρεμα, δίνοντας βάθος, υφή και πλούσια γεύση στις συνταγές.

Πώς μαγειρεύονται οι κοπές μοσχαριού με κολλαγόνο

Οι μύες ανθρώπων και ζώων δεν δουλεύονται όλοι το ίδιο. Κάποιοι κινούνται συνεχώς και σταθερά, ενώ κάποιοι άλλοι περιστασιακά και απότομα. Χωρίς να μπαίνουμε σε υπερανάλυση, ονομάζουμε αυτούς που κινούνται όλη την ώρα, κόκκινους μύες, ενώ τους άλλους λευκούς.

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ένα κοτόπουλο που κινείται συνεχώς με τα πόδια, ενώ σπανίως κάνει προσπάθεια να πετάξει. Έτσι οι μύες των ποδιών είναι σκούροι και πιο σκληροί, ενώ του στήθους λευκοί και μαλακοί.

