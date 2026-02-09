Galentine’s Day: 6 διευθύνσεις για ποτό και φαγητό με φίλες
Galentine’s Day: 6 διευθύνσεις για ποτό και φαγητό με φίλες
Από wine bars μέχρι χαλαρά spots με χαρακτήρα, η έξοδος με φίλες στην Αθήνα γίνεται απολαυστική, γεμάτη κρασί και κουβέντα
Κρασί και κοκτέιλ στο ποτήρι, πιάτα στη μέση και συζητήσεις που ξεκινούν από το φαγητό και ξεφεύγουν αλλού. Χωρίς ρομαντικές υπερβολές, η βραδιά στήνεται γύρω από τραπέζια που ευνοούν την παρέα και τον χρόνο, χωρίς βιασύνη. Η Galentine’s Day, στις 13 Φεβρουαρίου, είναι αφιερωμένη στις γυναικείες φιλίες και στις αφορμές που βρίσκουν πάντα τρόπο να χωρέσουν γύρω από ένα τραπέζι. Η ιδέα γεννήθηκε στην pop κουλτούρα, όταν η Leslie Knope του Parks and Recreation μίλησε για μια μέρα όπου οι γυναίκες γιορτάζουν η μία την άλλη, μακριά από ρομαντικές κορδέλες και μεγάλα λόγια.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα