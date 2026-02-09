Galentine’s Day: 6 διευθύνσεις για ποτό και φαγητό με φίλες

Κρασί και κοκτέιλ στο ποτήρι, πιάτα στη μέση και συζητήσεις που ξεκινούν από το φαγητό και ξεφεύγουν αλλού. Χωρίς ρομαντικές υπερβολές, η βραδιά στήνεται γύρω από τραπέζια που ευνοούν την παρέα και τον χρόνο, χωρίς βιασύνη. Η Galentine’s Day, στις 13 Φεβρουαρίου, είναι αφιερωμένη στις γυναικείες φιλίες και στις αφορμές που βρίσκουν πάντα τρόπο να χωρέσουν γύρω από ένα τραπέζι. Η ιδέα γεννήθηκε στην pop κουλτούρα, όταν η Leslie Knope του Parks and Recreation μίλησε για μια μέρα όπου οι γυναίκες γιορτάζουν η μία την άλλη, μακριά από ρομαντικές κορδέλες και μεγάλα λόγια.