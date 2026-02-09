Τρώγονται οι συνταγές του ChatGPT; Τι δοκιμάσαμε στην πράξη

Από ένα απλό βραδινό στο σπίτι μέχρι πιο φιλόδοξες συνταγές για τραπέζι, το ChatGPT μπαίνει πια στην κουζίνα ως σύμβουλος ή/και πηγή έμπνευσης.Μπορούν, όμως, οι συνταγές που μας προτείνει να ακολουθηθούν χωρίς δεύτερες σκέψεις; Αποφασίσαμε να ελέγξουμε στην πράξη τι ισχύει, ζητώντας του να μας δώσει συνταγές και δοκιμάζοντάς τες μία προς μία.