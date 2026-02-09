Τρώγονται οι συνταγές του ChatGPT; Τι δοκιμάσαμε στην πράξη
CANTINA
ChatGPT Τεχνητή Νοημοσύνη συνταγές

Τρώγονται οι συνταγές του ChatGPT; Τι δοκιμάσαμε στην πράξη

Όλο και πιο συχνά ρωτάμε την τεχνητή νοημοσύνη τι να μαγειρέψουμε και πώς να το μαγειρέψουμε. «Βγαίνουν» αυτά που μας προτείνει;

Τρώγονται οι συνταγές του ChatGPT; Τι δοκιμάσαμε στην πράξη
Από ένα απλό βραδινό στο σπίτι μέχρι πιο φιλόδοξες συνταγές για τραπέζι, το ChatGPT μπαίνει πια στην κουζίνα ως σύμβουλος ή/και πηγή έμπνευσης.

Μπορούν, όμως, οι συνταγές που μας προτείνει να  ακολουθηθούν χωρίς δεύτερες σκέψεις; Αποφασίσαμε να ελέγξουμε στην πράξη τι ισχύει, ζητώντας του να μας δώσει συνταγές και δοκιμάζοντάς τες μία προς μία.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης