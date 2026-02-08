Μπιφτέκια γεμιστά: συνταγές και τεχνικές για τα πιο ζουμερά αποτελέσματα

Το μπιφτέκι από μόνο του είναι πλήρες σε γεύση. Όταν όμως αποκτά τη σωστή γέμιση, το γευστικό αποτέλεσμα είναι πραγματικά πολυεπίπεδο και απολαυστικό. Η λογική του γεμιστού μπιφτεκιού δεν είναι η υπερβολή, αλλά η ισορροπία. Λίγα, καλά υλικά. Κάτι που λιώνει. Κάτι που αρωματίζει. Κάτι που κρατά τον κιμά ζουμερό.