Μπιφτέκια γεμιστά: συνταγές και τεχνικές για τα πιο ζουμερά αποτελέσματα
CANTINA
μπιφτέκια Γεμιστά μπιφτέκια

Μπιφτέκια γεμιστά: συνταγές και τεχνικές για τα πιο ζουμερά αποτελέσματα

Φτιάχνουμε μπιφτέκια γεμιστά με πρωτότυπες γέμισεις: από φέτα και ντομάτα μέχρι τσένταρ, μανιτάρια και σπανάκι

Μπιφτέκια γεμιστά: συνταγές και τεχνικές για τα πιο ζουμερά αποτελέσματα
Το μπιφτέκι από μόνο του είναι πλήρες σε γεύση. Όταν όμως αποκτά τη σωστή γέμιση, το γευστικό αποτέλεσμα είναι πραγματικά πολυεπίπεδο και απολαυστικό. Η λογική του γεμιστού μπιφτεκιού δεν είναι η υπερβολή, αλλά η ισορροπία. Λίγα, καλά υλικά. Κάτι που λιώνει. Κάτι που αρωματίζει. Κάτι που κρατά τον κιμά ζουμερό.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης