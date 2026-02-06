Πού τρώμε σουβλάκι στην Αθήνα αλλιώς – Με φρυγαδέλι, μανιάτικη πίτα και προβατίνα
Πού τρώμε σουβλάκι στην Αθήνα αλλιώς – Με φρυγαδέλι, μανιάτικη πίτα και προβατίνα

Η Αθήνα έχει πολλά να πει για το σουβλάκι. Με προβατίνα, κοντοσούβλι, μαύρο χοίρο ή ακόμα και vegetarian εκδοχή, αξίζει να τα δοκιμάσουμε.

Πού τρώμε σουβλάκι στην Αθήνα αλλιώς – Με φρυγαδέλι, μανιάτικη πίτα και προβατίνα
Σ’ αυτή τη διαδρομή θα βρεις μαγαζιά που σέβονται την παράδοση αλλά και εκείνα που πειραματίζονται με νέες συνταγές, φρεσκοψημένες πρώτες ύλες και σάλτσες που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε μπουκιά. Από τα Εξάρχεια και το Ίλιον, μέχρι τον Πειραιά και το Κουκάκι, αυτά είναι τα σημεία όπου το σουβλάκι γίνεται εμπειρία.

