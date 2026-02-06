ADN Ducasse: Ένα βιβλίο για το DNA της γεύσης

Πώς η φιλοσοφία του Γάλλου σεφ Alain Ducasse αναδεικνύεται στις σελίδες του νέου βιβλίου του μέσα από ένα γευστικό ταξίδι στα τρία εστιατόρια του σε Μονακό, Παρίσι και Λονδίνο.

Το φαγητό δεν είναι μόνο γεύση· είναι τέχνη, φαντασία και προσωπική υπογραφή και όταν αυτή ανήκει στον Alain Ducasse μεταμορφώνεται σε γαστρονομική εμπειρία. Το νέο βιβλίο, «ADN Ducasse», αποκαλύπτει τη σκέψη και τη δημιουργική ταυτότητα του θρυλικού σεφ και κυκλοφορεί στα ελληνικά από τη Gastronomy Essentials. Σε μια premium έκδοση, οι σεφ τριών από τα πιο εμβληματικά του εστιατόρια: Emmanuel Pilon, Amaury Bouhours και Jean-Philippe Blondet παρουσιάζουν 135 συνταγές που αποτυπώνουν με σαφήνεια και φρεσκάδα τη σύγχρονη, δημιουργική εκδοχή της γαλλικής κουζίνας.



Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr