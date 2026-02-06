Και οι χορτοφάγοι έχουν ψυχή: 24 συνταγές για Τσικνοπέμπτη χωρίς κρέας
Και οι χορτοφάγοι έχουν ψυχή: 24 συνταγές για Τσικνοπέμπτη χωρίς κρέας
Xωρίς κρέας γίνεται; Και όμως! 24 χορτοφαγικές συνταγές για την Τσικνοπέμπτη που αποδεικνύουν ότι και οι χορτοφάγοι έχουν ψυχή
Η Τσικνοπέμπτη δεν είναι αποκλειστικά υπόθεση κρέατος. Για όσους δεν τρώνε κρέας –από επιλογή ή ανάγκη– το τραπέζι μπορεί να είναι εξίσου πλούσιο, καλομαγειρεμένο και απολαυστικό. Γιατί, ναι: και οι χορτοφάγοι έχουν ψυχή. Συγκεντρώσαμε 24 χορτοφαγικές συνταγές για την Τσικνοπέμπτη που στέκονται επάξια στο τραπέζι της ημέρας.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα