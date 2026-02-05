Για ρομαντικά δείπνα του Αγίου Βαλεντίνου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη στους ξεχωριστούς χώρους των ξενοδοχείων Electra
Για ρομαντικά δείπνα του Αγίου Βαλεντίνου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη στους ξεχωριστούς χώρους των ξενοδοχείων Electra

Eιδικά δείπνα σε πέντε εστιατόρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, σχεδιασμένα αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη βραδιά

Από rooftops με εντυπωσιακή θέα μέχρι κομψές αστικές σάλες και πιο ζεστούς, ιδιωτικούς χώρους, οι chefs του ομίλου δημιουργούν μενού που συνδυάζουν φινέτσα, ισορροπημένες γεύσεις και προσεγμένη παρουσίαση, δίνοντας έμφαση στην ατμόσφαιρα όσο και στο πιάτο.

