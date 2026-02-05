Πουργούρι ή πουρκούριν: Τι είναι το κυπριακό πλιγούρι και πώς μαγειρεύεται

Πουργούρι ή πουρκούριν λέγεται το κυπριακό πλιγούρι. Πρόκειται για ένα βασικό υλικό της παραδοσιακής κουζίνας της Κύπρος, που μαγειρεύεται εύκολα και γρήγορα και αποτελεί τη βάση για δεκάδες καθημερινές αλλά και γιορτινές συνταγές.



