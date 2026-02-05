Τι τρώμε για περισσότερη ενέργεια μέσα στην ημέρα
Τι τρώμε για περισσότερη ενέργεια μέσα στην ημέρα
Τι τρώμε για περισσότερη ενέργεια μέσα στην ημέρα; Ο διατροφολόγος Παναγιώτης Ζήσης εξηγεί ποιοι συνδυασμοί κρατούν την ενέργεια σταθερή.
Η ενέργεια μέσα στην ημέρα επηρεάζεται άμεσα από το τι, πότε και πώς τρώμε, και όχι μόνο από τον ύπνο ή τον καφέ. Με τη βοήθεια του διαιτολόγου-διατροφολόγου Παναγιώτη Ζήση, εξηγούμε ποιες τροφές και ποιοι συνδυασμοί προσφέρουν σταθερή, διαρκή ενέργεια, ποιοι οδηγούν σε απότομες αυξομειώσεις. και, τελικά, τι τρώμε για περισσότερη ενέργεια μέσα στην ημέρα;
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα