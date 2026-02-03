Απόκριες στην Αθήνα – Πού βγαίνουμε σε Ψυρρή, Μοναστηράκι και Πλάκα, από το πρωί μέχρι το βράδυ
Απόκριες στην Αθήνα – Πού βγαίνουμε σε Ψυρρή, Μοναστηράκι και Πλάκα, από το πρωί μέχρι το βράδυ
Αυτές τις Απόκριες τις περνάμε στο κέντρο της Αθήνας, από το πρωί μέχρι το βράδυ, με καφέ, φαγητό, γλυκό και ποτό.
Τις Απόκριες, η Αθήνα φοράει τα γιορτινά της και οι δρόμοι γεμίζουν ζωή, μουσική και χρώμα. Από Ψυρρή μέχρι Μοναστηράκι και Πλάκα, τα στέκια που ξεχωρίσαμε συνδυάζουν ατμόσφαιρα και καλό φαγητό: από κλασικές ταβέρνες με σπιτικά μαγειρευτά, λαδερά και φρέσκα ψητά, μέχρι all day μαγαζιά με brunch, comfort πιάτα και signature cocktails, και από street food με χαρακτήρα μέχρι premium παγωτά και δημιουργικά γλυκά. Είτε ψάχνετε για ένα χαλαρό γεύμα με φίλους, είτε για ένα γρήγορο διάλειμμα με γεύση και style, είτε για το ιδανικό σημείο για ποτό και vibes, η Αθήνα έχει επιλογές που κάνουν τις Απόκριες ακόμα πιο νόστιμες και ζωντανές.
