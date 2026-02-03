Το ντουλάπι του φοιτητή: Τι αξίζει να έχει για φαγητό όλη την εβδομάδα
Το ντουλάπι του φοιτητή δεν χρειάζεται πολλά υλικά. Με λίγες βασικές κατηγορίες τροφίμων που διατηρούνται εύκολα, έχουν χαμηλό κόστος και συνδυάζονται μεταξύ τους, μπορούμε να εξασφαλίσουμε φαγητό για όλη την εβδομάδα, χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις μαγειρικής και χωρίς καθημερινές παραγγελίες delivery.
