Carlo Cracco: Όταν η γαστρονομία γίνεται αφήγηση
Λίγες ημέρες πριν από το 1o Athens Gastronomic Forum, ο βραβευμένος Ιταλός σεφ Carlo Cracco, μάς μιλάει για τη σύγχρονη γαστρονομία και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι μάγειρες
Από τη Βιτσέντσα στο Μιλάνο: η διαδρομή του Carlo Cracco
Γεννημένος στη Βιτσέντσα το 1965, ο Cracco επηρεάστηκε από τον θρυλικό Gualtiero Marchesi και τον Alain Ducasse. Σήμερα, στο εστιατόριο Cracco in Galleria, παρουσιάζει σύγχρονες εκδοχές ιταλικών πιάτων σε ένα πολυεπίπεδο χώρο στη Galleria Vittorio Emanuele II, που περιλαμβάνει εστιατόριο, bar, ζαχαροπλαστείο, κάβα και private αίθουσες. Ο χώρος δεν είναι απλώς εστιατόριο, αλλά ένα μέρος που αφηγείται ιστορίες μέσα από κάθε γωνιά του και φυσικά από κάθε πιάτο.
