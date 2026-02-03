Carlo Cracco: Όταν η γαστρονομία γίνεται αφήγηση

Γεννημένος στη Βιτσέντσα το 1965, ο Cracco επηρεάστηκε από τον θρυλικό Gualtiero Marchesi και τον Alain Ducasse. Σήμερα, στο εστιατόριο Cracco in Galleria, παρουσιάζει σύγχρονες εκδοχές ιταλικών πιάτων σε ένα πολυεπίπεδο χώρο στη Galleria Vittorio Emanuele II, που περιλαμβάνει εστιατόριο, bar, ζαχαροπλαστείο, κάβα και private αίθουσες. Ο χώρος δεν είναι απλώς εστιατόριο, αλλά ένα μέρος που αφηγείται ιστορίες μέσα από κάθε γωνιά του και φυσικά από κάθε πιάτο.