Monzú: Μοντέρνα ιταλική κουζίνα από τον σεφ Γιάννη Λιόκα

Tο Monzú, από την πρώτη ημέρα που άνοιξε τις πόρτες του είχε αποφασίσει ότι θα «υπηρετήσει» την ιταλική κουζίνα, με ελληνικές όμως πινελιές

Είναι ωραίο να επιστρέφουμε σε εστιατόρια και να βλέπουμε πώς εξελίσσονται με τον χρόνο χωρίς να χάνουν την αρχική τους ταυτότητα. Αυτό ακριβώς συμβαίνει με το Monzú, που από την πρώτη ημέρα που άνοιξε τις πόρτες του είχε αποφασίσει ότι θα «υπηρετήσει» την ιταλική κουζίνα, με ελληνικές όμως πινελιές. Και αυτό συνεχίζει να κάνει.

