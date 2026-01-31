Σουβλάκι προβατίνα με λάχανο και μανταρίνι
Σουβλάκι προβατίνα με λάχανο και μανταρίνι, ένας απρόσμενος συνδυασμός με ένταση, φρεσκάδα και ισορροπημένη γεύση.
Μερίδες: 4
1 κιλό προβατίνα (μπούτι ή σπάλα) ξεκοκαλισμένο, σε κύβους 3×3 (ξεχωριστά τα κομμάτια που έχουν πολύ λίπος)
400 ml αριάνι
1 κουτ. σούπας σουμάκ
1 κουτ. σούπας πάπρικα γλυκιά
½ κουτ. σούπας κόκκους μαύρο πιπέρι, σπασμένους
80 ml ε.π. ελαιόλαδο + επιπλέον
1 σκελίδα σκόρδο, σπασμένη
1 κρεμμύδι κόκκινο, σε λεπτές φέτες
1 λάχανο μικρό λευκό
8 μανταρίνια
αλάτι, μαύρο πιπέρι
