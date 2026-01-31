Σουβλάκι προβατίνα με λάχανο και μανταρίνι
Σουβλάκι προβατίνα με λάχανο και μανταρίνι, ένας απρόσμενος συνδυασμός με ένταση, φρεσκάδα και ισορροπημένη γεύση.

Σουβλάκι προβατίνα με λάχανο και μανταρίνι, ένας απρόσμενος συνδυασμός με ένταση, φρεσκάδα και ισορροπημένη γεύση.

Μερίδες: 4
1 κιλό προβατίνα (μπούτι ή σπάλα) ξεκοκαλισμένο, σε κύβους 3×3 (ξεχωριστά τα κομμάτια που έχουν πολύ λίπος)
400 ml αριάνι
1 κουτ. σούπας σουμάκ
1 κουτ. σούπας πάπρικα γλυκιά
½ κουτ. σούπας κόκκους μαύρο πιπέρι, σπασμένους
80 ml ε.π. ελαιόλαδο + επιπλέον
1 σκελίδα σκόρδο, σπασμένη
1 κρεμμύδι κόκκινο, σε λεπτές φέτες
1 λάχανο μικρό λευκό
8 μανταρίνια
αλάτι, μαύρο πιπέρι

Διαβάστε την εκτέλεση στο cantina.protothema.gr

