9 συνταγές για ζυμαρικά, πλούσιες σε γεύση αλλά και σε πρωτεΐνη

Σε έναν καθημερινό τρόπο ζωής που απαιτεί ενέργεια, συγκέντρωση και αντοχή, η επαρκής πρόσληψη πρωτεΐνης δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Η πρωτεΐνη έχει κερδίσει δικαίως τον τίτλο του απόλυτου πρωταγωνιστή στη σύγχρονη διατροφή. Δεν είναι απλώς μια τάση που έρχεται και φεύγει, αλλά ένα βασικό θρεπτικό συστατικό απαραίτητο για τη σωστή λειτουργία του οργανισμού μας. Συμβάλλει στη μυϊκή ανάπτυξη και αποκατάσταση, στη διατήρηση κορεσμού, στην καλή υγεία του ανοσοποιητικού και στη συνολική ευεξία.