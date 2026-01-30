Τα λαδερά του χειμώνα: 10 συνταγές με εποχικά λαχανικά για το καθημερινό τραπέζι
CANTINA
λαδερά λαδερά του χειμώνα συνταγές

Τα λαδερά του χειμώνα: 10 συνταγές με εποχικά λαχανικά για το καθημερινό τραπέζι

Τα λαδερά του χειμώνα βασίζονται σε εποχικά λαχανικά και όσπρια που δίνουν χορταστικά πιάτα. 10 συνταγές για οικονομικό μαγείρεμα.

Τα λαδερά του χειμώνα: 10 συνταγές με εποχικά λαχανικά για το καθημερινό τραπέζι

Τα λαδερά είναι από τα πιο σταθερά πιάτα της ελληνικής καθημερινής κουζίνας και τον χειμώνα βασίζονται σε λαχανικά όπως το λάχανο, το πράσο, τα καρότα και τα όσπρια. Συγκεντρώσαμε 10 συνταγές για λαδερά του χειμώνα, με υλικά που βρίσκουμε εύκολα αυτή την εποχή και γεύση που αντέχει στο καθημερινό τραπέζι.

Στην ελληνική κουζίνα, τα λαδερά είναι ένας καλός τρόπος οργάνωσης του εβδομαδιαίου μαγειρέματος. Μπαίνουν στην κατσαρόλα ή στον φούρνο, τρώγονται και την επόμενη μέρα, συνοδεύονται με ψωμί και φέτα και προσαρμόζονται σε ό,τι φέρνει η εποχή. Τον χειμώνα, τη θέση των καλοκαιρινών λαχανικών παίρνουν τα λάχανα, τα πράσα, τα μανιτάρια, τα καρότα και τα όσπρια, δίνοντας πιάτα πιο γεμάτα και χορταστικά.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης