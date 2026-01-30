Τα λαδερά του χειμώνα: 10 συνταγές με εποχικά λαχανικά για το καθημερινό τραπέζι

Τα λαδερά είναι από τα πιο σταθερά πιάτα της ελληνικής καθημερινής κουζίνας και τον χειμώνα βασίζονται σε λαχανικά όπως το λάχανο, το πράσο, τα καρότα και τα όσπρια. Συγκεντρώσαμε 10 συνταγές για λαδερά του χειμώνα, με υλικά που βρίσκουμε εύκολα αυτή την εποχή και γεύση που αντέχει στο καθημερινό τραπέζι.

Στην ελληνική κουζίνα, τα λαδερά είναι ένας καλός τρόπος οργάνωσης του εβδομαδιαίου μαγειρέματος. Μπαίνουν στην κατσαρόλα ή στον φούρνο, τρώγονται και την επόμενη μέρα, συνοδεύονται με ψωμί και φέτα και προσαρμόζονται σε ό,τι φέρνει η εποχή. Τον χειμώνα, τη θέση των καλοκαιρινών λαχανικών παίρνουν τα λάχανα, τα πράσα, τα μανιτάρια, τα καρότα και τα όσπρια, δίνοντας πιάτα πιο γεμάτα και χορταστικά.



