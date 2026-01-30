Τι διαφορά έχει το French toast από τις αυγόφετες;

Με την πρώτη ματιά μοιάζουν ίδια: ψωμί βουτηγμένο σε αυγό και γάλα, ψημένο στο τηγάνι και σερβιρισμένο ζεστό. Κι όμως, French toast και αυγόφετες δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Διαφέρουν στην προέλευση, στον τρόπο που φτιάχνονται και –κυρίως– στο πώς τις αντιμετωπίζουμε στο τραπέζι: ως γλυκό, ως πρωινό ή ως αλμυρό πιάτο.

Στην Ελλάδα, οι αυγόφετες είναι συνδεδεμένες με το σπιτικό, «φτιάχνονται ό,τι ώρα και αν πεινάσουμε» και συχνά προκύπτουν ως τρόπος να αξιοποιηθεί ψωμί που έχει μπαγιατέψει. Το French toast, αντίθετα, εμφανίζεται πιο συχνά σε brunch μενού, καφέ και ξενοδοχεία, με πιο επιμελημένο σερβίρισμα και γλυκές προσθήκες. Η βάση είναι κοινή, αλλά το concept διαφέρει.



