Περίσσεψε κρέμα γάλακτος; 3 νόστιμες ιδέες για να την αξιοποιήσουμε

Η κρέμα γάλακτος είναι ένα υλικό που αγαπάμε στις συνταγές μας, αλλά συχνά καταλήγουμε να πετάμε όταν μένει στο ψυγείο. Αν μια συνταγή χρειάζεται λίγη ποσότητα, ανοίγουμε τη συσκευασία, χρησιμοποιούμε όση χρειαζόμαστε και μετά ξεχνάμε να αξιοποιήσουμε την υπόλοιπη. Γι' αυτό και συγκεντρώσαμε πρακτικούς και εύκολους τρόπους για να χρησιμοποιήσουμε το περίσσευμα.