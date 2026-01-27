Χοιρινές μπριζόλες φούρνου με πατάτες και μπέικον
CANTINA
Χοιρινές μπριζόλες φούρνου Χοιρινές Μπριζόλες

Χοιρινές μπριζόλες φούρνου με πατάτες και μπέικον

Μια λαχταριστή εύκολη συνταγή: χοιρινές μπριζόλες με πατάτες στον φούρνο. Η προσθήκη του μπέικον τής δίνει άλλη νοστιμιά

Χοιρινές μπριζόλες φούρνου με πατάτες και μπέικον
Διαδικασία
Βήμα 1
Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 160°C στον αέρα και παράλληλα ένα τηγάνι σε υψηλή θερμοκρασία. Σε ένα αντικολλητικό τηγάνι ρίχνουμε το μπέικον και το σοτάρουμε μέχρι να αρχίσει να μαραίνεται. Το αφαιρούμε με τρυπητή κουτάλα σε πιάτο. Στο ίδιο τηγάνι ρίχνουμε το ελαιόλαδο και το κρεμμύδι, το αλατοπιπερώνουμε και το τσιγαρίζουμε μέχρι να πάρει χρυσαφένιο χρώμα. Ρίχνουμε και το σκόρδο και σοτάρουμε για 1'.
Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης