Χοιρινές μπριζόλες φούρνου με πατάτες και μπέικον
Μια λαχταριστή εύκολη συνταγή: χοιρινές μπριζόλες με πατάτες στον φούρνο. Η προσθήκη του μπέικον τής δίνει άλλη νοστιμιά
Διαδικασία
Βήμα 1
Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 160°C στον αέρα και παράλληλα ένα τηγάνι σε υψηλή θερμοκρασία. Σε ένα αντικολλητικό τηγάνι ρίχνουμε το μπέικον και το σοτάρουμε μέχρι να αρχίσει να μαραίνεται. Το αφαιρούμε με τρυπητή κουτάλα σε πιάτο. Στο ίδιο τηγάνι ρίχνουμε το ελαιόλαδο και το κρεμμύδι, το αλατοπιπερώνουμε και το τσιγαρίζουμε μέχρι να πάρει χρυσαφένιο χρώμα. Ρίχνουμε και το σκόρδο και σοτάρουμε για 1'.
