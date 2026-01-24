Από τον Αμβρακικό έως την Κόνιτσα: Το Οινοποιείο JIMA μάς δείχνει τις διαφορετικές όψεις της Ηπείρου
Από τον Αμβρακικό έως την Κόνιτσα: Το Οινοποιείο JIMA μάς δείχνει τις διαφορετικές όψεις της Ηπείρου
Ο Πάνος Τζίμας από το οινοποιείο JIMA μιλάει στο Cantina για την αξιοποίηση του πολυεπίπεδου terroir της Ηπείρου
Η Ηπειρος δεν υπήρξε ποτέ μια «συμβατική» οινική περιοχή, όχι λόγω έλλειψης ταυτότητας αλλά εξαιτίας της πολυπλοκότητας του terroir. Πρόκειται για έναν τόπο, που χαρακτηρίζεται από μεγάλες αποστάσεις και διαφορετικό κλίμα.
Οινοποιείο JIMA: Από τον Αμβρακικό κόλπο έως την Κόνιτσα
Η ιστορία του οινοποιείου JIMA ξεκινά το 2013, μακριά από εύκολες διαδρομές και έτοιμες συνταγές. Τότε φυτεύονται οι πρώτοι αμπελώνες στον Αμβρακικό Κόλπο, κοντά στις εκβολές του Αράχθου, σχεδόν στο επίπεδο της θάλασσας. Ένα κτήμα πέντε στρεμμάτων, με Merlot και Cabernet Franc, σε γαλάζια, πυκνά αργιλικά εδάφη με έντονη θαλάσσια επίδραση. Αυτοί οι πρώτοι αμπελώνες αποτέλεσαν το σημείο εκκίνησης ενός ευρύτερου οράματος, μέσα από το οποίο η Ήπειρος αποκάλυψε τη μεσογειακή της όψη, ισχυρή αλλά ισορροπημένη.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Οινοποιείο JIMA: Από τον Αμβρακικό κόλπο έως την Κόνιτσα
Η ιστορία του οινοποιείου JIMA ξεκινά το 2013, μακριά από εύκολες διαδρομές και έτοιμες συνταγές. Τότε φυτεύονται οι πρώτοι αμπελώνες στον Αμβρακικό Κόλπο, κοντά στις εκβολές του Αράχθου, σχεδόν στο επίπεδο της θάλασσας. Ένα κτήμα πέντε στρεμμάτων, με Merlot και Cabernet Franc, σε γαλάζια, πυκνά αργιλικά εδάφη με έντονη θαλάσσια επίδραση. Αυτοί οι πρώτοι αμπελώνες αποτέλεσαν το σημείο εκκίνησης ενός ευρύτερου οράματος, μέσα από το οποίο η Ήπειρος αποκάλυψε τη μεσογειακή της όψη, ισχυρή αλλά ισορροπημένη.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα