Από τον Αμβρακικό έως την Κόνιτσα: Το Οινοποιείο JIMA μάς δείχνει τις διαφορετικές όψεις της Ηπείρου

Η Ηπειρος δεν υπήρξε ποτέ μια «συμβατική» οινική περιοχή, όχι λόγω έλλειψης ταυτότητας αλλά εξαιτίας της πολυπλοκότητας του terroir. Πρόκειται για έναν τόπο, που χαρακτηρίζεται από μεγάλες αποστάσεις και διαφορετικό κλίμα.Η ιστορία του οινοποιείου JIMA ξεκινά το 2013, μακριά από εύκολες διαδρομές και έτοιμες συνταγές. Τότε φυτεύονται οι πρώτοι αμπελώνες στον Αμβρακικό Κόλπο, κοντά στις εκβολές του Αράχθου, σχεδόν στο επίπεδο της θάλασσας. Ένα κτήμα πέντε στρεμμάτων, με Merlot και Cabernet Franc, σε γαλάζια, πυκνά αργιλικά εδάφη με έντονη θαλάσσια επίδραση. Αυτοί οι πρώτοι αμπελώνες αποτέλεσαν το σημείο εκκίνησης ενός ευρύτερου οράματος, μέσα από το οποίο η Ήπειρος αποκάλυψε τη μεσογειακή της όψη, ισχυρή αλλά ισορροπημένη.