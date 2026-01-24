Brunch στο σπίτι με αυγά και τυριά, και πρωτεΐνη φυσικά
Το brunch στο σπίτι έχει γίνει η πιο αγαπημένη μας συνήθεια. Λίγος χρόνος, καλός καφές στο τραπέζι αυγά και τυριά σε πολλές εκδοχές.
Σε έναν τρόπο ζωής που απαιτεί ενέργεια, συγκέντρωση και αντοχή, η επαρκής πρόσληψη πρωτεΐνης δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Γι’ αυτό και η συλλεκτική έκδοση του Cantina magazine για τον Φεβρουάριο βάζει την πρωτεΐνη στο επίκεντρο. Αυγά και τυροκομικά είναι από τις πιο πλήρεις και φυσικές πηγές πρωτεΐνης στη διατροφή μας. Συμβάλλουν στη μυϊκή ανάπτυξη, στον κορεσμό, στην καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού και στη συνολική ευεξία.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
