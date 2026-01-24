Brunch στο σπίτι με αυγά και τυριά, και πρωτεΐνη φυσικά
CANTINA

Brunch στο σπίτι με αυγά και τυριά, και πρωτεΐνη φυσικά

Το brunch στο σπίτι έχει γίνει η πιο αγαπημένη μας συνήθεια. Λίγος χρόνος, καλός καφές στο τραπέζι αυγά και τυριά σε πολλές εκδοχές.

Brunch στο σπίτι με αυγά και τυριά, και πρωτεΐνη φυσικά
Σε έναν τρόπο ζωής που απαιτεί ενέργεια, συγκέντρωση και αντοχή, η επαρκής πρόσληψη πρωτεΐνης δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Γι’ αυτό και η συλλεκτική έκδοση του Cantina magazine για τον Φεβρουάριο βάζει την πρωτεΐνη στο επίκεντρο. Αυγά και τυροκομικά είναι από τις πιο πλήρεις και φυσικές πηγές πρωτεΐνης στη διατροφή μας. Συμβάλλουν στη μυϊκή ανάπτυξη, στον κορεσμό, στην καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού και στη συνολική ευεξία.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης