Φυτοοιστρογόνα: Τα οφέλη τους και οι τροφές με την υψηλότερη περιεκτικότητα
Φυτοοιστρογόνα: Τα οφέλη τους και οι τροφές με την υψηλότερη περιεκτικότητα
Τα φυτοοιστρογόνα αποτελούν ουσίες φυτικής προέλευσης, οι οποίες μιμούνται σε μεγάλο βαθμό τη χημική δομή και τη βιολογική δράση των ανθρώπινων οιστρογόνων
Καθώς οι ορμόνες αυτές παράγονται αποκλειστικά από τον οργανισμό και τα επίπεδά τους μεταβάλλονται ανάλογα με την ηλικία και το φύλο, η πρόσληψη φυτοοιστρογόνων μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά σε περιόδους ορμονικής μείωσης, όπως κατά την εμμηνόπαυση, συμβάλλοντας στη διατήρηση της ορμονικής ισορροπίας.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα