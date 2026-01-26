Η συνταγή της ημέρας: Ψητές γλυκοπατάτες γεμιστές με κιμά και μπαχαρικά. Το μενού της εβδομάδας (26/1-1/2)

Κάθε Δευτέρα η ομάδα του Cantina σάς δίνει ιδέες για να φτιάξετε το μενού της εβδομάδας με τους πιο νόστιμους συνδυασμούς