Πώς καθαρίζουμε σωστά το τζάκι πριν και μετά το ψήσιμο

Ο σωστός καθαρισμός τζακιού είναι απαραίτητος όταν το χρησιμοποιούμε για μαγείρεμα, σχάρα ή γάστρα. Τι προσέχουμε πριν και μετά το ψήσιμο για καθαρή εστία και καλύτερο αποτέλεσμα στο φαγητό.

Ο καθαρισμός τζακιού δεν είναι μόνο θέμα αισθητικής, ειδικά όταν το χρησιμοποιούμε και ως χώρο μαγειρέματος. Σχάρες, γάστρες, πυροστιές και ψήσιμο σε αλουμινόχαρτο έχουν ξανά θέση στο σπίτι, αλλά στάχτη, κάπνα και παλιά υπολείμματα καύσης μπορούν να επηρεάσουν τη γεύση, τον καπνό στον χώρο και, σε ορισμένες περιπτώσεις, την ασφάλεια του μαγειρέματος.



