Τι μαγειρεύουμε με 8 ευρώ: Εβδομαδιαίο μενού για τετραμελή οικογένεια
Τι μαγειρεύουμε με 8 ευρώ: Εβδομαδιαίο μενού για τετραμελή οικογένεια
Τι μαγειρεύουμε με 8 ευρώ; Δείτε πώς στήνεται ένα ολόκληρο εβδομαδιαίο τραπέζι για οικογένεια, χωρίς να ξεφεύγει το budget.
Με προγραμματισμό μπορούμε να μαγειρέψουμε κανονικά για μια τετραμελή οικογένεια, αρκεί να διαλέξουμε σωστά υλικά και να παίξουμε με τις ποσότητες. Δοκιμάζουμε στην πράξη τι σημαίνει «οικονομία στην κουζίνα» και ανακαλύπτουμε «τι μαγειρεύουμε με 8 ευρώ», επιλέγοντας φαγητά που χορταίνουν και βγάζουν την εβδομάδα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα