Τι μαγειρεύουμε με 8 ευρώ: Εβδομαδιαίο μενού για τετραμελή οικογένεια
CANTINA
Οικονομία στην κουζίνα Μενού εβδομάδας

Τι μαγειρεύουμε με 8 ευρώ: Εβδομαδιαίο μενού για τετραμελή οικογένεια

Τι μαγειρεύουμε με 8 ευρώ; Δείτε πώς στήνεται ένα ολόκληρο εβδομαδιαίο τραπέζι για οικογένεια, χωρίς να ξεφεύγει το budget.

Τι μαγειρεύουμε με 8 ευρώ: Εβδομαδιαίο μενού για τετραμελή οικογένεια

Με προγραμματισμό μπορούμε να μαγειρέψουμε κανονικά για μια τετραμελή οικογένεια, αρκεί να διαλέξουμε σωστά υλικά και να παίξουμε με τις ποσότητες. Δοκιμάζουμε στην πράξη τι σημαίνει «οικονομία στην κουζίνα» και ανακαλύπτουμε «τι μαγειρεύουμε με 8 ευρώ», επιλέγοντας φαγητά που χορταίνουν και βγάζουν την εβδομάδα.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης