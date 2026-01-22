Πρωτεΐνη στο καθημερινό τραπέζι: Eπιλογές κρέατος και τρόποι μαγειρέματος

Η πρωτεΐνη έχει κερδίσει δικαίως τον τίτλο του απόλυτου πρωταγωνιστή στη σύγχρονη διατροφή. Δεν είναι απλώς μια τάση που έρχεται και φεύγει, αλλά ένα βασικό θρεπτικό συστατικό απαραίτητο για τη σωστή λειτουργία του οργανισμού μας. Συμβάλλει στη μυϊκή ανάπτυξη και αποκατάσταση, στη διατήρηση κορεσμού, στην καλή υγεία του ανοσοποιητικού και στη συνολική ευεξία. Σε έναν καθημερινό τρόπο ζωής που απαιτεί ενέργεια, συγκέντρωση και αντοχή, η επαρκής πρόσληψη πρωτεΐνης δεν είναι πολυτέλεια – είναι ανάγκη.

Από τις πιο συνηθισμένες και εύκολα προσβάσιμες πηγές πρωτεΐνης είναι το κρέας. Κόκκινο ή λευκό, προσφέρει υψηλής βιολογικής αξίας πρωτεΐνη, βιταμίνες του συμπλέγματος Β και σημαντικά ιχνοστοιχεία.





Κρέας, ο βασιλιάς της πρωτεΐνης

Το μυστικό, όμως, δεν βρίσκεται μόνο στην επιλογή του είδους αλλά και στον τρόπο μαγειρέματος. Προτιμούμε καλές πρώτες ύλες και ήπιες τεχνικές: αργό ψήσιμο στον φούρνο, κατσαρόλα με χαμηλή φωτιά, γάστρα ή σιγομαγείρεμα που αναδεικνύουν τη γεύση χωρίς να «βαραίνουν» το πιάτο. Αποφεύγουμε το υπερβολικό τηγάνισμα και δίνουμε χώρο σε μυρωδικά, λαχανικά και σωστά συνοδευτικά.



