Γίγαντες στον φούρνο, τραγανοί και μελωμένοι - Πώς τους μαγειρεύουμε σωστά

CANTINA
Φτιάχνουμε τέλεια τους γίγαντες, μαθαίνουμε τα υλικά που αγαπούν να συνδυάζονται, αλλά και πώς θα πετυχαίνουμε άψογο ψήσιμο στον φούρνο.

Απ’ τα πιο αγαπημένα όσπρια, οι γίγαντες -με εξαιρετική ποιότητα παραγωγής στη Δυτική Μακεδονία και γενικά στη Βόρεια Ελλάδα- χαρακτηρίζουν την Ελληνική μαγειρική. Η αμυλώδης γλύκα τους λατρεύει το καλό ελαιόλαδο και παντρεύεται αρμονικά με φρουτώδεις, όξινες και πικάντικες γεύσεις, για να δημιουργήσει έναν απ’ τους πλέον μνημειώδεις μεζέδες της παραδοσιακής μας κουζίνας.

