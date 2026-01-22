Θέλουμε να τρώμε πιο σωστά αλλά δεν αντέχουμε δίαιτες – Τι κάνουμε στην πράξη
Η Ιωάννα Κυπρίου, Health & Wellness Coach, αναλύει πώς μπορεί η διατροφή χωρίς εξαντλητικούς κανόνες μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά.
Γιατί οι αυστηρές δίαιτες δεν λειτουργούν στην πραγματική ζωή
Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν δυσκολεύονται να τρώνε «σωστά» επειδή δεν έχουν πειθαρχία. Δυσκολεύονται επειδή προσπαθούν να εφαρμόσουν αυστηρούς διατροφικούς κανόνες σε μια καθημερινότητα που «δεν χωρά σε κουτάκια». Οι δίαιτες συχνά υπόσχονται γρήγορα αποτελέσματα, αλλά στην πράξη απαιτούν συνεχή έλεγχο, σκέψη και περιορισμούς. Και κάπου εκεί, το φαγητό παύει να είναι απλώς φαγητό και γίνεται μόνιμο θέμα στο μυαλό μας. Η ισορροπημένη διατροφή, όμως, δεν βασίζεται στην τελειότητα, αλλά στη βιωσιμότητα.
