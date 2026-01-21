Πλαστική μεμβράνη: 7 λάθη που όλοι κάνουμε στην κουζίνα

Το αλουμινόχαρτο, το αντικολλητικό χαρτί ψησίματος και φυσικά η διαφανής πλαστική μεμβράνη είναι μερικά από αυτά. Και δεν αρκεί να τα έχουμε — πρέπει να ξέρουμε και πώς να τα χρησιμοποιούμε σωστά. Η διαφανής μεμβράνη φαίνεται απλή στη χρήση, αλλά κρύβει αρκετές παγίδες. Ακόμα κι αν τη χρησιμοποιούμε καθημερινά, μπορεί να κάνουμε κάποια βασικά λάθη. Γι’ αυτό παρακάτω συγκεντρώσαμε μερικά από αυτά.